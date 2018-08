Sale a luz comprometedora foto de Asia Argento y Jimmy Bennett

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Asia Argento negó que hubiera tenido sexo con un menor de edad. Pero al parecer, las cuatro fotografías que se tomó con Jimmy Bennett en la cama, desnudos, la desmienten. Y son brutalmente contundentes para comprobar el vínculo amoroso entre ambos cuando el actor era aún menor de edad.

Según las leyes de California, un mayor puede tener sexo con alguien de una edad superior a los 18 años. En aquel momento -2013- Bennett tenía 17 años y Argento 37. En un acuerdo prejudicial, la actriz -símbolo del movimiento #MeToo- firmó pagarle al joven 380 mil dólares en varios conceptos para tratar de poner fin al escándalo. Según explicó la mujer la suma fue pagada por su difunto novio, Anthony Bourdain, quien se suicidó el 8 de junio pasado, publica el portal web zocalo.com.mx.

También te puede interesar: Actor denuncia a Asia Argento por abuso en un hotel de California

Pero además de las imágenes en las que ambos lucen desnudos y relajados, diversos mensajes de texto evidencian las relaciones sexuales que ambos tuvieron aquella jornada de pasión descrita de forma explícita en los documentos de la corte.

De acuerdo con los documentos, Argento conoció al joven el 9 de mayo de ese año en el Hotel Ritz-Carlton en Marina del Rey, California. La activista y actriz le dio a Bennett alcohol, comenzó a besarlo, lo empujó a la cama y lo obligó a tener relaciones con ella.

La revelación fue hecha por el diario The New York Times y despertó indignación entre las mujeres del movimiento #MeToo y gran parte del público que creía en Argento.

En el acuerdo prejudicial se había establecido que Argento pagaría por los derechos de las fotografías que Bennett decía tener en su poder. En total, cuatro. Sin embargo, en las últimas horas el sitio TMZ consiguió una de ellas en la que puede verse a la actriz con el maquillaje corrido, desnuda, junto al por entonces menor de edad.

En un comunicado dado a conocer el martes, Argento negó haber tenido relaciones sexuales con el joven actor. Sin embargo, la fotografía es elocuente y reveladora.

Pero eso no es todo. En una serie de mensajes de texto que la actriz y activista mantuvo con una amiga, reconoce que tuvo sexo aunque no sabía que era menor de edad. "Tuve sexo con él y se sintió raro. No sabía que era menor hasta la carta. El público no sabe nada, sólo lo que escribió el New York Times. Que es una parte. La carta. El caliente niño me saltó".

También se le consulta sobre la foto en que ella está desnuda. "Puedes ver mis tetas. Eso es todo. No significa una mierda".

Ese mismo día en el Ritz-Carlton Bennett le escribió una nota a la mujer con la que había pasado horas de pasión y sexo desenfrenado. "Asia, te amo con todo mi corazón. Estoy feliz de que nos hayamos encontrado de nuevo y tan feliz de que estés en mi vida. Jimmy smile".

La mujer le contó a un amigo que el joven actor se había obsesionado con ella. A tal punto que durante años le pedía que le enviara fotos desnudas. "No fue violación pero me congelé. Estaba encima mío. Después me dijo que yo había sido su fantasía sexual desde que tenía 12 años", le dijo Argento a un amigo de acuerdo con TMZ.