Eugenio Derbez no hace reír con su nuevo programa

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Antes de finalizar el año, Eugenio Derbez estrenó a través de la plataforma de entretenimiento Amazon Prime, “LOL: Last One Laughing”, una serie en la que un grupo de comediantes compiten por ganar un millón de pesos, con la única regla de no reírse, de lo contrario serían expulsados del show.

De acuerdo con información de La Vanguardia y redes sociales, ante la gran promoción que se le dio al programa previo a su estreno, fueron altas las expectativas que el público se realizó sobre la mecánica en la que participarían standuperos como Alex Rodriguez, “Manuna”, Daniel Sosa, al igual que comediantes y youtubers como Alex Fernández y “El Escorpión Dorado”.

Amazon y su #lol dirigido por @EugenioDerbez son la prueba del estado de crisis de la comedia mexicana. — Alberto Hernández (@MiNombreEsBeto) 5 de enero de 2019

Sin embargo, al ver la serie los espectadores quedaron decepcionados por el desempeño de los concursantes calificando como “pésima” la calidad del producto.

También te puede interesar: Eugenio Derbez sigue molesto con Victoria Ruffo; la llama 'Grinch'

Entre los comentarios destacaron el uso excesivo de groserías para llamar la atención, así como la mala actuación de los comediantes y de Eugenio Derbez, quien solo se dedicó a ser host del programa en lugar de ir más allá en busca de poner a los concursantes en jaque, por lo que lo llamaron “Eugenio sin genio”.

Viendo LOL con Eugenio Derbez me di cuenta que no conforme con destrozar el cine, ahora quiere hacerlo con las plataformas; que alguien lo detenga. Lo vi todo sólo porque soy muy dedicada pero es asqueroso, parece una competencia de quien es más soez, por favor no lo vean. — Zedislava (@EstoyQueEnamoro) 5 de enero de 2019

Las críticas se volvieron más fuertes cuando dieron a conocer al ganador del reality, "El Escorpión Dorado", de quien dijeron tenía poca creatividad y originalidad.