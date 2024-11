Francia se inclinará ante Demi Moore con evento y galardón especial

La actriz Demi Moore, será homenajeada por su trayectoria en un evento especial organizado por la Cinemateca Francesa en París el 5 de noviembre, así lo ha reportado Variety.

Reconocida por su destacada carrera en el cine, Moore recibirá un premio especial en honor a sus contribuciones al séptimo arte.

Además, la actriz -quien ha ganado atención en la temporada de premios por su papel en la aclamada película de terror corporal ‘La Sustancia’- presentará la cinta en cines franceses como parte de la celebración.

EXCLUSIVE: Demi Moore will receive a career tribute at the French Cinematheque in Paris on Nov. 5, ahead of "The Substance’s" local release. https://t.co/qkbCpnBUFD

Este evento permitirá a los espectadores revivir en pantalla grande uno de los trabajos más recientes de Moore, que ya está generando expectativa rumbo a los Premios Óscar.

La retrospectiva y el homenaje en honor a Moore, que durarán un día, son liderados por Mubi, distribuidor de la película de Coralie Fargeat, la cual llegó a su plataforma de streaming este pasado 31 de octubre.

Francia es uno de los pocos territorios en donde ‘La Sustancia’ aún no aterriza en los cines, pese a que la película se filmó en locaciones de París, donde se recreó el ambiente de Los Ángeles.

Como parte de la retrospectiva de la Cinemateca Francesa, se proyectarán varias películas importantes de la filmografía de Moore, como ‘G.I. Jane’, de Ridley Scott, y ‘Ghost: La Sombra del Amor’, de Jerry Zucker.

Además, Demi dará una clase magistral y se espera que conviva con varios de sus fanáticos franceses.

Los festejos culminarán con la premier de ‘La Sustancia’, con Moore y Fargeat presentes.

La película de terror corporal, considerada como un ‘logro feminista’ por varios críticos, la protagonizan Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid.

"The Substance," starring Demi Moore and Margaret Qualley, is now available to stream on Mubi after earning $42 million worldwide this fall. https://t.co/Sp8vIgOMBY pic.twitter.com/vZKR4UVRpa