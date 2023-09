Francisco Ugalde demanda a Ana Bárbara por derechos de autor

Próxima a celebrar 30 años de carrera, hacer gira por México y Estados Unidos con Bandidos Tour y también estrenar nueva música, Ana Bárbara se encuentra en medio de un remolino personal.

La cantante y compositora fue demandada por su hermano Francisco Ugalde, quien reclama derechos de autor en varios éxitos de la intérprete, asegurando que fueron creados en coautoría.

La intérprete presentará su nuevo espectáculo el sábado 14 de octubre, en el Auditorio Nacional, donde pretende dejar un legado musical importante a su país.

Amorosa con sus hijos y familia, la también llamada ‘Reina Grupera’ habló del problema legal con su hermano, quien reclama se le reconozca como coautor de hits como ‘Y lo Busqué’, ‘Fruta Prohibida’ y ‘Niña Mimada’, entre otros.

‘Obviamente, me da mucha tristeza. Estoy desconcertada. No me lo esperaba, en el sentido de que no sé qué está pasando por la cabeza de mi hermano. Es increíble’, expresó la intérprete de ‘La Trampa’.