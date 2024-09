Franco Escamilla y esposa anuncia hospitalización de su hija Azul

Franco Escamilla, reconocido comediante mexicano, sorprendió a sus seguidores con la noticia de que su hija Azul, de 15 años, fue hospitalizada debido a complicaciones de salud.

El comediante compartió la noticia en su cuenta oficial de Twitter, informando que la menor recibió atención médica en un hospital, aunque no reveló detalles específicos sobre su estado.

FAMILIA: Gracias a DIOS Azulita ya está en casa recuperándose Sorry si los tuve abandonados, pero entenderán que no traía corazón para andar peleando Gracias a los que tiraron buena vibra y a los que no, pues no. Se queda el cm en labores de “limpieza” y a los que quieren…

En su mensaje, Escamilla expresó su alivio al comunicar que Azul ya está de regreso en casa y en proceso de recuperación.