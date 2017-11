¡Vuelven a México! Franz Ferdinand anuncia 'show'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el anuncio del lanzamiento de su próximo álbum, los ganadores del Mercury y veteranos del indie Franz Ferdinand, confirman hoy que agregarán una fecha en la Ciudad de México como parte de su gira mundial el próximo 24 de abril de 2018 en el Pepsi Center WTC.

Los boletos para este concierto estarán disponibles en Venta Anticipada para tarjetahabientes Scotiabank el 7 de diciembre y en Venta General a partir del 8 de diciembre a través del Sistema Ticketmaster, así como en la taquilla del recinto, informó AM Querétaro.

La banda lanzará su nuevo disco Always Ascending el 9 de febrero, por lo que vendrán no solo con nuevas y emocionantes canciones sino con una nueva formación, tras la salida de Nick McCarthy (guitarra) y la llegada de Julian Corrie quien se unió a los miembros restantes Alex Kapranos, Bob Hardy y Paul Thomson, tres años después de su última gira.

Always Ascending se grabó en los Estudios RAK de Londres y en los Motorbass de París, con la ayuda del extraordinario productor francés Philippe Zdar, creando un sonido que el cantante Alex Kapranos define como “futurista y natural simultáneamente”.

Hola Mexicooooo! We are delighted to be playing at the @PepsiCenterWTC - see you next year! https://t.co/pM18r82lKm 🇲🇽 pic.twitter.com/d9jl83lq1i