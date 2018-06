Frida Sofía revela ‘el infierno’ que la llevó al divorcio

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, por fin se decide a hablar de su divorcio, el cual se llevó a cabo en 2017 y tras dos años de matrimonio.

De acuerdo con información de redes sociales y El Debate, durante una entrevista en el programa Ventaneando, Frida Sofía, contó algunos detalles de su separación de Luis Escamilla, con quien contrajo matrimonio en 2015 y cuya ruptura ocurrió a principios de 2017.

Los rumores apuntaban a que la separación habría ocurrido porque fue objeto de maltrato físico por parte de su ex pareja.

"Simplemente no estábamos funcionando y tomamos es decisión. Todo fue en buena onda. No sentía la necesidad de estar peleándome con nadie", revela Frida Sofía.

Y tiene claro que a su matrimonio, como el de muchos otros, le tocó vivir una crisis.

"Todas las parejas tienen problemas, y por cuestiones legales no puedo decirles más. Yo sigo algunas reglas, como esta, pero Luis no es un mal hombre y en realidad no le deseo mal a nadie."

La joven, quien es nieta de los famosos Silvia Pinal y Enrique Guzmán, ahora, tras recuperar su libertad, asegura que se siente relajada y feliz con ella misma.

"Cuando me casé estaba joven, los dos nos amábamos, pero vinieron los malos ratos y es otra cosa."

Una joven controvertida

Frida Sofía es la única hija de Alejandra Guzmán, y desde muy pequeña estuvo bajo los reflectores de la farándula. Su padre es el empresario mexicano, Pablo Moctezuma, quien estuvo preso en 2012 por cometer fraude millonario.

En los últimos meses se dio a conocer la noticia de la producción de la bioserie de Alejandra Guzmán al igual que la de su madre, Silvia Pinal. Por esta razón, los medios volvieron a poner la vida de Alejandra bajo la lupa y recordaron la ocasión en la que su hija, Frida Sofía posó para la revista Playboy.