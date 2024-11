‘Funan’ a Ana de Armas por salir con hijastro de Miguel Díaz-Canel

La actriz Ana de Armas, conocida por sus papeles en Blonde y Ballerina, podría haber encontrado un nuevo amor que la estaría llevando directamente al ojo del huracán.

Esta semana fue fotografiada en una cita en Madrid junto a Manuel Anido Cuesta, hijastro del actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Las imágenes, inicialmente difundidas en redes sociales y luego confirmadas como exclusivas de la revista ¡Hola!, también fueron retomadas por medios internacionales como Page Six.

Ana de Armas spotted kissing Cuban President Díaz-Canel’s stepson during date night in Madrid https://t.co/o10o04O6vl pic.twitter.com/FaD6bNG9ta

En las fotografías, tomadas supuestamente el 20 de noviembre, Ana luce una elegante gabardina blanca, mientras que Manuel opta por una chamarra negra para combatir el frío madrileño.

La pareja fue captada paseando a un perro por un parque local y, más tarde, se les unieron otras personas en su caminata.

Aunque no se sabe con certeza cómo se conocieron, el influencer cubano Alexander Otaola asegura que su relación romántica comenzó en mayo de este año, según información publicada por Latin Times.

Sin embargo, Otaola también apunta a la controversia: dado que Manuel es hijastro del presidente Díaz-Canel, Ana de Armas habría evitado pronunciarse sobre temas como la violación de derechos humanos en Cuba y la situación de los presos políticos.

De acuerdo con el influencer, las imágenes de la pareja en Madrid no son recientes, sino que habrían sido tomadas hace meses, aunque su publicación habría sido bloqueada por el equipo de la actriz hasta ahora.

La relación ha generado una ola de críticas entre algunos cubanos y seguidores de la actriz, quienes consideran que su vínculo con Anido Cuesta representa un alejamiento de sus raíces y una aparente falta de compromiso con la situación política de su país natal.

En redes sociales, la polémica llegó incluso a la reciente campaña publicitaria de Ana de Armas con Louis Vuitton, donde numerosos usuarios pidieron a la marca que rompiera su asociación con la actriz.

Ana de Armas poses for photos at the new Louis Vuitton store in Manhattan. pic.twitter.com/tHKo9ImczL