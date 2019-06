Gabriel Soto responde a Geraldine por llamarlo “machista”

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor mexicano Gabriel Soto decidió aclarar la situación en torno al polémico mensaje que escribió a sus ex esposa Geraldine Bazán, mismo por el que usuarios de redes sociales lo tacharon de "machista".

"Sí es importante aclarar que yo jamás en la vida dije que yo no permitía a Geraldine trabajar. O sea, eso es donde se me está tachando de machista. En la vida dije eso, que no manipulen ni tergiversen información", comentó Gabriel Soto en una entrevista para el programa de televisión "El gordo y la flaca".

Todo comenzó cuando la madre de sus dos hijas publicó una fotografía en la que aparece abrazando a la más pequeña de ellas. En el mensaje la actriz resaltó "el sacrificio" de mantenerse lejos de sus hijas por cuestiones de trabajo, ya que en ese momento se encontraba en el rodaje de una película fuera del país.

La polémica se originó cuando Gabriel Soto hizo un comentario en el que señaló que no se le podía llamar un "sacrificio", si la elección de trabajar era de ella, "porque necesidad ninguna, ya que yo pago todo para ellas y para ti".

El comentario de inmediato generó indignación y enfado por parte de las seguidoras de Geraldine, quienes la defendieron de las palabras de su ex pareja y a quien tacharon de: "machista", "imbécil" y "patán".

Geraldine es un gran ejemplo para mis hijas: Gabriel Soto

Por lo que, ante la situación el actor decidió hablar frente a las cámaras para dar su postura de los hechos. "Al contrario yo le aplaudo que trabaje. Es un gran ejemplo para mis hijas, el hecho de que ella esté trabajando. Aquí lo único que yo señalé es que ella puso que es un sacrificio que está haciendo para y por mis hijas".

Además puntualizó que la situación en la que está Geraldine no es como la de otras mujeres divorciadas y con hijas que no reciben ningún apoyo de sus ex parejas.

"Hay muchas madres solteras que no le dan ese apoyo al 100% de sus ex parejas. Siento yo que no es un sacrificio, es un gusto y una elección que ella está haciendo", mencionó el actor en las imágenes.

Pese a que Gabriel Soto y Geraldine Bazán decidieron poner fin a su relación de más de 10 años, el actor aseguró que él siempre estará para cuando la actriz necesite de su apoyo.

"Por crecimiento para su carrera, por crecimiento para ella misma y totalmente lo apoyo. Tan lo apoyo que yo tuve que mover todas mis cosas para poder quedarme con mis hijas. Lo cual lo hago feliz de la vida porque puedo tener más tiempo con ellas. Pero aquí el tema es que no es una necesidad la que ella tiene, es un gusto", sentenció al término de la entrevista.