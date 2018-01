Gabriel Soto 'explota' y niega tener hija con una maquillista

Agencia

Ciudad de México.- El rumor de que el actor Gabriel Soto tuvo una hija secreta con una maquillista, es falso, asegura el propio actor.

El galán de 42 años, que ha estado en el ojo del huracán por su divorcio de la también actriz Geraldine Bazán, salió a defenderse de un reportaje que apareció en una conocida revista local. Ahí se afirmaba que él habría tenido una relación con la maquillista Verónica Córdoba, de la cual habría nacido una niña de actualmente cinco años, informa el portal People en Español.

“Totalmente falso. Sí la conocí cuando hice 'La fuerza del destino' pero totalmente falso que tuve una relación con ella, y mucho menos que tengo una hija con ella”, afirmó tajante el rubio al programa "Un Nuevo Día" (Telemundo) .

El actor también hizo patente su disgusto e indignación por los rumores que se han desatado desde que dio a conocer su separación de la madre de sus dos hijas. “Todo tiene un límite, ya basta de estar inventando cosas tan delicadas y un tema de una paternidad es algo que pueden traer consecuencias de daño moral muy grandes sobre todo para mis hijas", señaló.

Soto aseguró que todo lo que se ha desatado ha llegado a oídos de su ex mujer, con quien habló para abordar el tema. "Acabo de platicar con ella, sabemos todo lo que han inventado, todo lo que dice ella es falso, incluso que se han comunicado entre ellas. Entonces bueno hay que tomarlo de quien viene".

Soto no fue el único que salió a defenderse. La supuesta amante también rompió el silencio por medio de una entrevista con el programa "El Gordo y la Flaca" (Univision).

Córdoba confirmó que efectivamente, ella y Soto se conocieron en Sonora, México, durante las grabaciones de la telenovela "La fuerza del destino". También confirmó la autenticidad de las fotos que circularon de ella con el actor.

Pero cuando llegó el turno de hablar sobre la supuesta relación íntima que sostuvo con Soto, la mujer fue tajante: “No, para nada”.

La mujer dio carpetazo al tema asegurando que no habrá pruebas de ADN para determinar quién es el padre de su hija y de paso negó que Geraldine Bazán la habría amenazado de forma alguna:“Claro que no, jamás he hablado con ella”.