Gabriel Soto revela estado de salud tras sufrir cuadro de hipertensión

Después de que se diera a conocer que Gabriel Soto había sido hospitalizado el fin de semana por presentar un cuadro de hipertensión arterial, el actor utilizó sus redes sociales para revelar nuevos detalles de su estado.

Soto, de 49 años, se encuentra actualmente bajo vigilancia médica en su casa tras pasar por un mal episodio de salud el sábado 6 de julio.