Gaby Spanic duda que remake de “La Usurpadora” tenga éxito

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante un encuentro con la prensa en México, Gabriela Spanic dio su opinión acerca de la nueva versión de ‘La Usurpadora’.

La actriz venezolana habló de su sentir acerca de la elección de Sandra Echeverría como protagonista del remake, que sólo tendrá 25 capítulos.

De acuerdo con People en Español, Spanic dijo que, aunque Echeverría es talentosa, el resultado es cuestión de un trabajo en equipo y no sólo de la protagonista.

“Trataron de hacerla en Colombia y creo que no funcionó, entonces esta ya sería la segunda versión o la tercera, no me acuerdo”, recordó la actriz.

"Yo a Sandra la quiero muchísimo, me parece una mujer, aparte de guapa, excelente actriz. De esos talentos jóvenes que están demostrando con talento sus acciones como mujer, como actriz, como persona”, agregó.

Spanic le envió un mensaje a la nueva protagonista de 'La Usurpadora': "De verdad que le deseo muchísimo éxito y que Dios la bendiga en ese proyecto". Crédito: Televisa

Sin embargo recordó que el éxito de una producción no depende solo de la protagonista: "Pero acuérdate que no está solamente nuestra exposición como actriz porque hay directores, está el productor, o sea hay un conjunto de cosas”, agregó.

Spanic dudó que la nueva versión de ‘La Usurpadora’ vaya a tener el mismo éxito de la telenovela que ella protagonizó hace 20 años junto a Fernando Colunga.

Pero no porque haya carencia de talento o calidad, sino porque la competencia televisiva es mucho más reñida en estos tiempos que hace dos décadas.

“Yo creo que todo cambia menos el nombre, porque todo lo cambiaron y entonces hay muchas propuestas ahorita en la televisión, hay muchas opciones de ver en los canales, está mucho más difícil competir hoy en día para tener un rating de una magnitud como lo tuvo 'La Usurpadora', cerró con 50 puntos de rating”, explicó Gaby Spanic.

“Entonces es un antes y un después. Dudo mucho que vayan a tener el éxito de 'La Usurpadora' por lo que acabo de decir, no por falta de carisma ni por falta de profesionalismo. No, no, no. Yo creo que el fondo de las cosas ha cambiado”, aclaró.

Ante estas declaraciones, Sandra Echeverría, quien interpretará a las hermanas Paulina Doria y Paola Miranda (Bracho en la versión original), agradeció en su cuenta de Twitter las palabras de Spanic.

“Muchas gracias mi querida y preciosa Gaby Spanic. Nunca nos olvidaremos del trabajo tan impecable que tú hiciste. Es un honor hacer esta nueva versión de estos dos grandes personajes, mil gracias por tus buenos deseos. Eres recordada todos los días”, escribió la actriz.