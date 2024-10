Gael García Bernal apuesta por thriller seductor junto a Olivia Wilde

La cineasta Sarah Adina Smith, conocida por su estilo visual y narrativo distintivo, se encargará de dirigir ‘Monkey Hill’, un thriller con tintes eróticos que promete mantener al público al filo de la butaca.

Los protagonistas confirmados son Olivia Wilde y el mexicano Gael García Bernal, quienes encabezarán esta historia cargada de misterio, tensión y sensualidad.

El medio Deadline informó que la productora Upgrade consiguió recientemente los derechos internacionales de distribución de la película, que ha sido descrita por los productores como ‘un thriller sexy y seductor’.

