Niño usa mochila de Wonder Woman y Gal Gadot le envía mensaje

ESTADOS UNIDOS.- Gal Gadot, mejor conocida por su papel protagónico en la cinta Wonder Woman, envió un poderoso mensaje a un niño de cinco años, mismo que rompió con los roles de género establecidos por la sociedad.

Todo ocurrió cuando Katie Alicea escribió un artículo en sitio Romper en el que expresó su preocupación por que su hijo quería llevar una mochila de Wonder Woman a la escuela. Más allá de resultarle algo "malo" a ella, quería evitar que su hijo fuera el blanco de burlas en el colegio.

“Mi primera respuesta fue '¿Estás seguro?', sin dudarlo me dijo 'Sí, los miré a todos y lo que más amo son los superhéroes y esta de la Mujer Maravilla es mi favorita ¡Tiene una corona, mamá, es perfecto!”, aseguró la madre.

Fue entonces que la actriz de origen israelí se sintió sumamente halagada y decidió escribirle a Katie para que se sintiera tranquila por la decisión de su hijo, finalmente ya había apoyado su decisión cuando compró la mochila.

"¿Por qué estamos intentando que nuestros niños vivan en un mundo apagado de azules, cafés y verdes, en el que está bien si juegan con pistolas y cochecitos pero no con Barbies?", cuestionó la actriz.

“Leí este artículo en referencia a romper los estereotipos de género, Alicea. Un tema sumamente importante y algo en lo que creo profundamente. Espero que Isaac haya llevado orgullosamente la cinta y su mochila de Wonder Woman a la escuela”, escribió Gal Gadot agregando el hashtag WonderBoy.

Just read this article about breaking gender stereotypes by Katie Alicea. Such an important topic and something I believe in so strongly. I hope Issac wore the crown and his WW backpack proudly to school. 🙅🏻‍♀️#WonderBoy pic.twitter.com/sCbfprbG5y