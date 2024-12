Gal Gadot revela lucha contra coágulo cerebral durante su embarazo

Gal Gadot compartió recientemente una experiencia de salud impactante y conmovedora. Durante el octavo mes de su embarazo de su cuarta hija, Ori, la actriz descubrió que tenía un ‘enorme’ coágulo de sangre en el cerebro, lo que la llevó a una cirugía cerebral de emergencia.

Gadot relató esta experiencia en una publicación en su cuenta de Instagram.

“En febrero, durante mi octavo mes de embarazo, me diagnosticaron un gran coágulo de sangre en el cerebro. Durante semanas, sufrí dolores de cabeza insoportables que me mantenían en cama, hasta que finalmente me hicieron una resonancia magnética que reveló la aterradora verdad”.

