Gala Montes ataca a Bárbara de Regil y a conductores de Ventaneando

La actriz de Televisa, Gala Montes atacó de nueva cuenta a Bárbara de Regil y de paso a los conductores de Tv Azteca del programa Ventaneando, tras haber revivido la polémica que tuvieron meses atrás, la joven actriz criticó a la influencer por la muerte de perro cuando aún era un cachorro.

De Regil en días pasados estuvo como invitada en el programa de Paty Chapoy, ahí revivieron los temas polémicos que ha estado inmersa la protagonista de “Rosario Tijeras”, entre las situaciones de escándalo salieron a la luz los nombres de la influecer, YosStop y Gala Montes, esta última en meses pasados tuvo un altercado con Bárbara ya que la tachó de irresponsable por la muerte de uno de sus perros.

Así que la actriz de Azteca expresó lo que piensa de Montes, aseguró que no la conocía y no tenía ni idea “por qué tanto odio” en su contra.

Después de esta declaración el conductor, Daniel Bisogno expresó su apoyo y arremetió contra la también cantante.

Mientras que Gala no pudo pasar por alto lo hablado por su persona así que decidió “contratacar” al estilo de la polémica “Niurka Marcos” para hacerlo “más divertido”