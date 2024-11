Gala Montes y Karime Pindter abandonan 'La señora presidenta'

Gala Montes y Karime Pindter han decidido salir de la obra de teatro “La señora presidenta”, generando revuelo entre los seguidores del proyecto.

Aunque inicialmente se especuló que ambas actrices estaban descontentas con la poca relevancia de sus papeles, nuevas versiones han revelado que la situación fue más compleja.

Según reportes de Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro, Gala llegó a la producción con varias exigencias, indicando que estaba dispuesta a participar, pero con ciertas condiciones.

Infante comentó: