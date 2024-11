Gala Montes, "La novia de México", genera reclamo de Angélica Vale

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México elevo la popularidad de varios concursantes, pero uno de los nombres que más ha resonado en redes sociales es el de Gala Montes. La joven actriz ha conquistado a la audiencia, tanto que sus seguidores han comenzado a llamarla "La novia de México".

Este apodo generó controversia, pues durante décadas ha sido asociado con Angélica María, una de las figuras más icónicas de la televisión mexicana.

En una reciente entrevista con El Heraldo, Angélica Vale, hija de Angélica María, defendió el título de su madre y dejó en claro que "La novia de México" es un apodo que la gente otorgó a su madre, no algo que ella misma se adjudicó.

"Perdónenme, pero no, la novia de México eres tú (su madre)... Creo que esa es la gran diferencia de todas las novias de México que puedan existir, que luego se lo ponen ellas" , comentó Vale, dirigiéndose a su madre durante la entrevista.

Internautas defienden a Gala Montes

Estas declaraciones encendieron las redes sociales, donde los fans de Gala Montes no tardaron en expresar su molestia. Muchos señalaron que la actriz de La Casa de los Famosos no se autodenominó "La novia de México", sino que fue la misma audiencia quien le dio ese apodo. "Ella no se puso la novia de México... la queremos mucho. GALA LA NOVIA DE MÉXICO", escribió un seguidor en redes.

Sin embargo, también hubo defensores del título histórico de Angélica María, quienes afirmaron que ella siempre será "La novia de México" y que no hay razón para cambiar ese apodo.

El debate sigue vivo en redes sociales, reflejando la pasión de los seguidores de ambas actrices.

