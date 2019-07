Galilea Montijo anuncia su próxima salida de Hoy

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo sorprendió a los fans al declarar que se encuentra lista para dejar de conducir el popular programa Hoy.

De acuerdo con información publicada por la revista Hola, Galilea Montijo consideró que es necesario hacer un cambio significativo en su vida profesional, lo que implicaría dejar en el futuro próximo la conducción de popular programa de televisión en Las Estrellas.

"A mí me gustaría pronto irme, porque yo soy una persona que me gusta muchísimo cambiar, soy géminis, a mí la monotonía me mata, eso lo saben ya mis jefes y esa es una decisión de la empresa, no mía", afirmó en el programa De Primera Mano.

“La Gali” afirmó sin embargo que esta posibilidad le inquita, pero le molesta mucho más la idea de caer en la monotonía y que al final, todos los ciclos deben cerrarse.

“Muchas veces los ciclos se tienen que cerrar y vienen nuevas generaciones, yo tengo ganas de hacer otras cosas, entonces eso se lo dejo yo a mis jefes", destacó y afirmó que la decisión está en manos de ellos.

Galilea aprovechó para ahondar en sus declaraciones, especialmente en sus planes a futuro: “me gustaría mucho meterme en el área de negocios, aunque yo no sé de negocios, pero me gustan las ideas, meterme con gente que sepa aterrizar mis ideas y demás, me encantaría…”, dijo en su entrevista, en la que destacó su actual faceta como empresaria de la moda, a cargo de una línea de ropa “barata y bonita”, un proyecto que la mantiene motivada y con el deseo pleno de seguir creciendo en este terreno.