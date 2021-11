Galilea Montijo desmiente haber tenido una relación con Arturo Beltrán Leyva

La conductora, Galilea Montijo, desmintió haber tenido una relación con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva y expresó que la da mucha tristeza que la relacionen de esa forma después de tantos años de trabajo y de dar siempre la cara ante los diversos chismes en el que se le involucra.

Montijo menciona que la gente que la conoce sabe perfectamente que ha llevado una vida de trabajo y le genera tristeza escuchar los rumores.

Explicó que tales vinculaciones fueron emitidas por un canal de YouTube, por un libro el cual no ha sido publicado y tiene por nombre “Emma y las otras señoras del narco”, de Anabel Hernández, en este material impreso se le acusa de tener un romance con mencionado narcotraficante, por ello afirmó que en caso de que el libro contenga tal acusación tomará acciones legales.