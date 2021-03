Game of Thrones tendrá 3 nuevas series para HBO

Game of Thrones culminó tras 8 temporadas agridulces para críticos y fanaticos por lo que la cadena HBO le continua apostando a la popularidad del mundo de George R.R. Martin y recientemente, anunció que planea tres nuevas precuelas para expandir este universo fantástico.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, HBO ya está preparando tres spin-offs de Game of Thrones: The 9 Voyages, seguirá los grandes viajes en el mar realizados por Corlys Velaryon, también conocido como la Serpiente Marina; Flea Botton, situado en uno de los barrios de clase baja de King's Landing, que tiene personajes conocidos como Davos Seaworth (Liam Cunningham) y Gendry Baratheon (Joe Dempsie); y 10,000 Ships, narrará la historia de la princesa Nymeria después de su derrota por el dominio valyrio.

Sin embargo la cadena no ha señalado fecha de estreno alguna, por lo que tendremos que esperar un tiempo extra hasta conocer detalles más profundos sobre la producción.

La noticia de los nuevos proyectos surge después de que el director de contenido de HBO y HBO Max, Casey Bloys, declarara a Deadline que la cadena de televisión había estado discutiendo sobre varias áreas para desarrollar en esta épica fantástica.

"Estamos hablando de otras áreas que también tienen sentido. El mundo de George RR Martin es tan grande y lo interesante de él es que tiene muchas hojas de ruta en términos de historia.

"Hay muchas pequeñas ramas, aún hay muchas oportunidades e historias que contar. La buena noticia con las precuelas es que hay una historia que George ha establecido, estamos trabajando con él para aterrizar todo bien", compartió.

