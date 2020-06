Gana Kelly Clarkson su primer Emmy

México.- Kelly Clarkson ganó, el viernes, su primer Daytime Emmy como Mejor Presentadora de un Talk Show de Entretenimiento.

La cantante, quien desde septiembre pasado está al frente de la emisión The Kelly Clarkson Show, agradeció a su equipo de producción, pero también a su aún esposo, Brandon Blackstock, de quien anunció su separación recientemente.

"¡No puedo esperar a celebrar con todo mi equipo cuando los humanos podamos congregarnos de nuevo! ¡Esto amerita una fiesta!”

"No hubiese logrado esto sin mi equipo de casa, gracias por cuidar a mis niños cuando yo no puedo. Muchas gracias a @BBlackstock por creer en mí y convencerse de hacer @KellyClarksonTV y a @lifeofT (Tricia) por ser una gran amiga y asistente", escribió la intérprete en Twitter.

The Kelly Clarkson Show aspiraba a siete premios, más que ningún otro talk show, de los cuales sólo se llevó uno.

El Emmy a Mejor Talk Show de Entretenimiento lo obtuvo The Ellen DeGeneres Show, encabezado por Ellen DeGeneres.

"He hecho esto por 17 años y tenemos algunos más por venir. Si algo he descubierto en los últimos meses es que podemos hacer mucho más con la plataforma que se nos ha brindado.

"Pretendo que en los dos años que vienen mi show sea una plataforma de cambio, para amplificar las voces de la gente negra, de la gente de color y educar a mi audiencia. Hoy más que nunca, siento que es una responsabilidad de generar el cambio", dijo Degeneres.

La edición 47 de los premios Daytime Emmy fue presentado por las conductoras de The Talk, Sharon Osbourne, Sheryl Underwood, Eve, Carrie Anna Inaba y Marie Osmond, siendo la gran ganadora la serie The Young and the Restless, con ocho premios, entre ellos Mejor Serie Drama.