Ganadores del Festival Internacional de Cine de Guanajuato

Agencias

GUANAJUATO, Guanajuato.- La película estadounidense "Fruitvale Station" y la mexicana "Fruitvale Station" se alzaron el sábado como mejor ópera prima internacional y mejor ópera prima mexicana, respectivamente, en la 16ma edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que concluyó el sábado sus actividades, según informó Associated Press.

Sarah Hoch, directora del festival, anunció que Polonia será el país invitado en la próxima edición del encuentro fílmico, a realizarse en 2014.

"Fruitvale Station", de Ryan Coogler, retrata uno de los crímenes racistas más polémicos ocurridos en Oakland, California, en 2008, donde un joven afroamericano de 22 años es asesinado por un policía la madrugada del Año Nuevo en la estación del metro Fruitvale.

En tanto, "Potosí", protagonizada por la actriz Arcelia Ramírez, aborda la violencia desatada por el narcotráfico y el crimen organizado en México, un tema muy recurrido en la cinematografía mexicana en la última década.

El jurado internacional de la 16ma edición del Festival de Cine de Guanajuato estuvo integrado por la realizadora argentina Lucrecia Martel; la directora artística alemana Brigitte Broch; la danesa Lene Borglum, productora de las películas de Lars Von Trier; las actrices mexicanas Adriana Barraza y María Rojo; el realizador de origen irlandés David O'Reilly, ganador del Oso de Oro en el Festival de Berlín 2009 por "Please Say Something", e Intishal Al Timimi, director de Programación del Festival de Cine de Abu Dabi.

Durante la 16ma edición del encuentro fílmico, el realizador británico Danny Boyle y el estadounidense Darren Aronofsky, así como el actor mexicano Fernando Luján, fueron homenajeados por su aportación al séptimo arte.

Amat Escalante ganó el premio al Mejor Director en la 66ta edición del Festival de Cannes por su película "Heli".

En el festival se exhibieron 195 películas de 44 países, de las cuales 38 fueron cortometrajes, 14 películas experimentales y 35 cortometrajes mexicanos.