Stranger Things y Black Panther arrasan en los MTV Movie & TV

Estados Unidos.- Con su peculiar estilo y color, la ceremonia 2018 de los premios MTV Movie & Tv reconoció al filme "Pantera Negra", así como a "Stranger Things" como las mejores producciones, según las votaciones de la gente, que es quien otorga los galardones de la cadena.

Además, Chris Pratt, la estrella de películas como "Guardianes de la Galaxia" y "Jurassic World", fue reconocido con el premio Generación, por su labor con la juventud, informa el portal Milenio.com.

De la mano de la comediante Tiffany Haddish quien, como ella misma afirmó, se convirtió en la primera conductora negra en los premios, los chistes sobre racismo y misoginia no se hicieron esperar, ante la ovación constante de cientos de invitados, en su mayoría jóvenes, que disfrutaron del evento en Los Ángeles.

El poder de la película de Marvel, la cual ha generado más de mil millones de dólares en taquilla, quedó demostrado desde los primeros minutos de transmisión, cuando la producción hizo una comedia con algunas escenas del filme, para posteriormente darle la bienvenida a la comediante.

Sin embargo, la premiación destacó la igualdad de género, ya que los MTV se convirtieron en la primera premiación que no tiene géneros en sus categorías, por lo que sólo hubo un vaso de palomitas para cada ganador.

En la lista de los premiados apareció Queem Latifa, quien ganó como Mejor Comediante; Madeleine Petsh, como Mejor Ladrón de una Escena por Riverdale, y Mejor Beso, para Nick Robinson y Keiynan Lonsdale, por "I Love Simon", mientras que el protagonista de Black Panther, Chadwick Boseman, entregó su premio a Mejor Héroe a James, un hombre que peleó contra hombres armados que intentaron asaltar un restaurante.

Con pocas presentaciones, la velada se fue haciendo vieja, con la llegada de Chris Pratt, quien al recibir su premio señaló: “Lo agradezco, quiero decir las nueve reglas de Chris Pratt para este premio”, entre ellas el actor destacó el valor de tomarse un momento para disfrutar de la vida “sobre todo para los jóvenes que aún buscan un lugar”.

Posteriormente llegó el turno para los chicos de Stranger Things, la serie de Netflix que ya graba su tercera temporada.

Primero, Millie Bobby Brown se llevó el título como Mejor Actuación en la tv. La chica de 14 años no estuvo presente en el escenario, pero en su mensaje habló sobre el acoso escolar que sufren decenas de jovencitos, por lo que pidió que esta actitud termine en las escuelas y hogares.

Posteriormente, la serie se llevó el galardón como Mejor Show de Televisión y también Mejor Escena Musical. Para finalizar la emisión con el reconocimiento a Mejor Película, que obtuvo, como se esperaba, Black Planther.

Lista de ganadores

Mejor Serie

-'Stranger Things' - GANADORA

-'Por 13 razones'

-'Juego de Tronos'

-'Grown-ish'

-'Riverdale'

Mejor Interpretación

-Millie Bobby Brown en 'Stranger Things' - GANADORA

-Darren Criss en 'American Crime Story'

-Katherine Langford en 'Por 13 razones'

-Issa Rae en 'Insecure'

-Maisie Williams en 'Juego de Tronos'

Mejor Interpretación de comedia

- Jack Black en "Jumanji: Welcome to the Jungle"

- Tiffany Haddish en "Girl's Trip" - GANADORA

- Dan Levy en "Schitt's Creek"

- Kate McKinnon en 'Saturday Night Live'

- Amy Schumer en "I Feel Pretty"

Mejor Héroe

Chadwick Boseman en "Black Panther" - GANADOR

Emilia Clarke en 'Juego de Tronos'

Gal Gadot en "Wonder Woman"

Grant Gustin en 'The Flash'

Daisy Ridley en "Star Wars: The Last Jedi"

Mejor Beso

Gina Rodriguez and Justin Baldoni en 'Jane the Virgin'

Nick Robinson and Keiynan Lonsdale en "Love, Simon" - GANADOR

Olivia Cooke and Tye Sheridan en "Ready Player One"

KJ Apa and Camila Mendes en 'Riverdale'

Finn Wolfhard and Millie Bobby Brown en 'Stranger Things'

Mejor Reality

'Las Kardashian' - GANADOR

'Love & Hip Hop'

'The Real Housewives'

'RuPaul's Drag Race'

'Vanderpump Rules'

Mejor Interpretación de Terror

Talitha Bateman en "Annabelle: Creation"

Emily Blunt en "A Quiet Place"

Sophia Lillis en "It"

Cristin Milioti en 'Black Mirrorr'

Noah Schnapp en 'Stranger Things' - GANADORA

Mejor Roba-Escenas

Tiffany Haddish en "Girls Trip"

Dacre Montgomery en 'Stranger Things'

Madelaine Petsch en 'Riverdale' - GANADOR

Taika Waititi en "Thor: Ragnarok"

Letitia Wright en "Black Panther"

Mejor Documental de Música

"Can't Stop, Won't Stop: A Bad Boy Story"

"Demi Lovato: Simply Complicated"

"Gaga: Five Foot Two" - GANADOR

"Jay-Z's Footnotes for 4:44"

"The Defiant Ones"