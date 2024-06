Sin darse cuenta, con la película ‘Gasoline Rainbow’, los hermanos Bill y Turner Ross crearon un retrato exacto de la generación Z al exponer en la pantalla sus miedos, sueños y metas.

La cinta indie, que llega este viernes a la plataforma Mubi, ha sido recibida con aclamación entre la crítica.

El medio Indiewire la encumbró al calificarla como la ‘respuesta de la generación TikTok a Jack Kerouac’.

Los Ross sueltan una risa cuando se les recuerda que los emparentaron con el icónico escritor de ‘En el Camino’, emblema de la llamada ‘generación Beat’, que definió los años 50 del siglo pasado.

Eso sí, tanto su cinta como la novela de Kerouac narran aventuras juveniles canónicas por las carreteras estadounidenses.

