“Gen V” spin off de The Boys tendrá segunda temporada

Gen V el spin off de The Boys ha sido renovado para tener una segunda temporada en la plataforma streaming de Prime Video, la franquicia inspirada en los comics Garth Ennis sigue creciendo, el programa fue desarrollado por Craig Rosenberg, Evan Goldberg y Eric Kripke.

Ambientada en la Universidad Godolkin, una importante institución educativa propiedad de Vought sigue a jóvenes inexpertos quienes enfrentan varios desafíos con la esperanza de ser considerados como candidatos a convertirse en héroes y quizá llegar al grupo estelar “The Seven”, sin embargo nada es lo que parece y los jóvenes con habilidades tienen que prepararse para muchos peligros.

El programa sucede paralelamente a los eventos de la cuarta temporada de The Boys, sigue a Marie Moreau quien tiene el poder de controlar la sangre y un pasado trágico, forma una amistad con Andre Anderson quien controla el metal, Emma Shaw que puede encogerse y aumentar de tamaño, Jordan quien puede cambiar de genero entre otros poderes y Cate Dunlap una empática.

Juntos investigan un oscuro secreto que tenía la escuela después de perder a su amigo Golden Boy descubriendo que tiene un poderoso hermano que estaba retenido por la siniestra compañía.

La primera temporada se estrenó con tres episodios el 29 de septiembre y cada jueves ha estado lanzado un episodio nuevo hasta completar los 8 que conforman este ciclo.

En Rotten Tomatoes tiene una puntuación del 97% por parte de la crítica especializada de Estados Unidos, mientras que la audiencia le ha otorgado un 76% de aprobación.

Entre los invitados especiales de The Boys que han aparecido está Jessie T. Usher en el papel de A-Train, Chace Crawford en el rol de The Deep, Colby Minifie como Ashley Barrett, Claudia Doumit como Victoria Neuman, P. J. Byrne como Adam Bourke y Jensen Ackles como Soldier Boy.

La serie de Gen V es protagonizada por Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn y Patrick Schwarzenegger.

