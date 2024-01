George R. R. Martin cambia spinoff de Corlys Velaryon: ¡será animado!

El creador de la famosa saga ‘Juego de Tronos’, George R. R. Martin, reveló que el próximo spinoff de La Casa del Dragón, titulado ‘Nine Voyages of the Sea Snake’, modificará su formato de acción en vivo a animación debido a limitaciones de presupuesto.

El aclamado autor explicó que esta transición hacia la animación ofrecerá la oportunidad de lograr una representación más fiel y detallada del extenso mundo y las diversas ubicaciones que conforman la trama.

En sus propias palabras, Martin expresó su total respaldo a este cambio, considerándolo como "un movimiento que apoya completamente".

🚨🐉 The prequel show "Nine Voyages" about Corlys Velaryon's famed adventures has been changed from live action to animation!



Several other animated shows set in the same universe are being developed, with some of them getting close to being greenlit! pic.twitter.com/KwwN9Btqo7