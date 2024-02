Gina Carano con ayuda de Musk demandará a Disney y Lucasfilm

Con el respaldo de Elon Musk, la intérprete Gina Carano ha entablado una demanda contra Disney y Lucasfilm por su despido improcedente y presunta discriminación, tal como reportó la revista Variety.

La exintegrante del elenco de la serie "The Mandalorian" presentó una demanda el martes ante el tribunal federal de California, tres años después de ser despedida, alegando que su despido se debió a compartir un mensaje en redes sociales que presuntamente comparaba a los judíos con los republicanos.

Según informes de Fox News, Carano ha interpuesto una demanda contra The Walt Disney Company, alegando una pérdida millonaria de ingresos debido a su despido injustificado y al trato discriminatorio. Además, ha solicitado a Lucasfilm reconsiderar su decisión de terminar su contrato como actriz.

La demanda llega con fuerza contra las dos compañías detrás de The Mandalorian, pues Elon Musk, a través de X Corp, estará financiando el proceso a favor de Gina Carano.

En un comunicado firmado por el jefe de operaciones comerciales de X, Joe Benarroch, se puede leer.

X’s Joe Benarroch said, “As a sign of X Corp’s commitment to free speech, we’re proud to provide financial support for Gina Carano’s lawsuit, empowering her to seek vindication of her free speech rights on X" https://t.co/vZBfemIGAT