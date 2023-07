Harry Styles consigue la cuarta gira más exitosa de la historia

El cantante británico Harry Styles terminó la gira Love On Tour, convirtiéndose en la cuarta más exitosa de todos los tiempos, recaudando 590 millones de dólares.

De acuerdo con Billboard, el intérprete de "As It Was" dio 169 shows en diferentes partes del mundo, incluyendo México, lo que hizo que Harry Styles lograra colarse en la lista con artistas como U2, Ed Sheeran y Elton John.

El cantante mostró que su carrera en solitario está consolidada, pues es el integrante de One Direction que más ha generado ganancias.

El intérprete de "Watermelon Sugar" finalizó la gira en Italia, pues el cantante decidió que quería terminar el tour en Europa, ya que tiene muchos amigos ahí.

Hace unas semanas Styles se convirtió en tendencia en redes sociales después de que fuera golpeado en el ojo izquierdo por un objeto que lanzó un fan al escenario durante su presentación en Viena.

Diversos medios aseguran que cuando termine el The Eras Tour de Taylor Swift, la cantante se convertirá en la más exitosa de todos los tiempos.