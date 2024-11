'Gladiador II’ pone a Denzel Washington en el camino de los Oscar

En ‘Gladiador II’ de Ridley Scott, Denzel Washington interpreta a Macrinus, un personaje que irrumpe en escena con una imponente presencia: rodeado de tropas y guardias bajo un lujoso dosel, exudando riqueza y autoridad.

Este papel ya ha capturado la atención de críticos y fanáticos, posicionando a Washington como un fuerte contendiente en la próxima entrega de los premios Óscar.

La trama sigue a Lucius (Paul Mescal), cuyo pueblo es brutalmente atacado por soldados romanos, evento que culmina en la muerte de su esposa y su captura como prisionero.

En este contexto aparece Macrinus, un comerciante adinerado que adquiere a Lucius, aunque sus intenciones iniciales no están del todo claras. ¿Es un salvador, un manipulador o algo más siniestro?

