Sorpréndete con el primer avance de la película "Glass"

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Universal ha publicado el primer trailer de Glass, la tercera película en el universo de superhéroes creada por M. Night Shyamalan cuando estrenó Unbreakable y que continuó diecisiete años más tarde con Split, la cual nos dejó una maravillosa sorpresa al final de la película, indica el portal de noticias Hipertextual en su sitio web.

Si Unbreakable se centraba en David Dunn, Split en Kevin Crumb, Glass estará enfocada en Elijah Price o Mr. Glass, el frágil pero muy inteligente y malvado personaje protagonizado por Samuel L. Jackson.

Unbreakable fue una película que lamentablemente sufrió del éxito del anterior largometraje del director, El sexto sentido. estrenada un año antes y que llegó como una sorpresa inmensa a los cines. Tal vez muchos esperaban algo similar o algo nuevamente sobrenatural, pero con el tiempo terminó recibiendo siendo tan seguida que se convirtió en una especie de culto.

También te puede interesar: Marvel ha tenido problemas con directores en su carrera

En su momento Shyamalan aseguró que Unbreakable era el inicio de algo importante, pero hubo que esperar casi dos décadas y el final de Split para entender que se trataba de un mismo universo. Con Glass toca expandirlo y finalizar la trilogía.

"Será la primera película de superhéroes verdaderamente realista" aseguró el director, intentando enfocarse en los motivos detrás de las decisiones de los protagonistas, más que en los superpoderes que cada uno de ellos tiene, sus motivaciones y aquello que los impulsa a tomar ciertas decisiones.

I have an 11 page outline for my next film in my bag. I can't tell you what it is, but If you've seen #Split...