El fuerte mensaje de Gloria Trevi sobre el abuso a las mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue hace 18 años cuando la noticia del clan "Trevi Andrade" circuló por el mundo. En esas mismas fechas comenzaron a denunciarse los asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez, pero como suele pasar en México, el raiting se enfocó en la "rebelde" cantante de la época y su presunta participación en abusos sexuales y corrupción de menores.

Desde aquél entonces y hasta ahora, la cantante mexicana poco había hablado al respecto. Esperó mucho tiempo para exponer su vida al público de los premios Latin American Music Awards 2018, cuya temática estuvo dedicada al empoderamiento de las mujeres. Su discursó conmovió y desgarró los corazones de los presentes, informa SDP noticias.

"Él no fue mi creador, ni mi descubridor. Dije 'x' porque eso fue mi vida. Porque con él y sin él, he demostrado que yo soy Gloria Trevi... Cuatro años, ocho meses y ocho días le llevó a la justicia mexicana reconocer mi inocencia. Mi abusador, hoy por hoy está libre y no sólo me hizo daño a mí, sino a muchas otras jóvenes, y muy probablemente lo sigue haciendo".

Como nunca, la intérprete de "El recuento de los daños" realizó una justa perspectiva de los delitos señalados a Sergio Andrade, quien con un perfil manipulador, violentó física, emocional y mentalmente a todas y cada una de las jóvenes que se le acercaron. Ella, en particular, no alcanzó a percibir lo que para el resto parecía obvio. Porque según la terapeuta gestalt Valeria Valdés Mascort, experta en codependecia, cuando una mujer está envuelta en violencia, desarrolla una distorsión del pensamiento.

"Ella hace todo por recibir afecto y entiende que la muestra de este, es con violencia. Entonces, intenta hacer todo lo necesario para obtener afecto. Y cuando hay violencia, entonces asume que es su culpa, por 'haber hecho algo mal', y lo que sucede después es que esto se perpetúa. Es tal la carencia de afecto que cuando hay una mínima muestra, elimina toda la violencia y es cuando elige quedarse", explicó la experta.

Gloria lo dijo con sus propias palabras:

Esta noche expuse mi corazón y levanté mi voz. Ha sido un momento muy vulnerable, pero al mismo tiempo me ha hecho más fuerte, espero de todo corazón que mi mensaje llegue a todas partes y le sirva a quien lo necesite. Los amoo!!! ❤️❤️ https://t.co/y5E1HRheCZ — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) 26 de octubre de 2018

"Yo tenía 15 años con una mentalidad de 12 cuando conocí al gran productor que inmediatamente buscó convertirse en un espejismo del amor y se hizo pasar por mi única oportunidad de alcanzar mis sueños para poco a poco empezar a desgarrarme, a aislarme...”

“...Tenía 15 años cuando empecé a vivir con manipulaciones, golpes, gritos, abusos, castigos... y fueron 17 años de humillaciones

“...Tenía 15 años cuando empecé a vivir con manipulaciones, golpes, gritos, abusos, castigos... y fueron 17 años de humillaciones. Y no se equivoquen, porque los años en esos casos no corren a favor haciéndonos madurar, corren en contra quebrantándonos cada día. Durante esos años yo creía que estaba siendo fuerte, y escondía mi realidad hasta de mis padres. Tenía más compasión del tipo, que por mí...”, dijo la cantante.

“...Y la mejor manera en la que puedo agradecerle al mundo, a mi hija, a mi familia a mis amigos, a mis fans, es contando mi historia. Hasta el día de hoy hay algunos que todavía me señalan y me discriminan con esa seguridad que les da la ignorancia, pero esto tiene que terminar y no lo digo por mí...”

“...Esto tiene que terminar por ellas para que pueda haber un mundo en el que una mujer, después de enfrentar a su depredador, no se encuentre un día con un pendejo que la acuse de ser cómplice de su peor desgracia. Esta noche yo expongo mi vida por ellas, pero esta noche y para siempre, ellas soy yo", finalizó la artista antes de entonar su más reciente canción en donde también denuncia y se manifiesta en contra de la violencia de género.