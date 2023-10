Godzilla está desatado en el nuevo tráiler de “Monarch: Legacy of Monsters”

Apple TV + lanzó un emocionante nuevo tráiler de “Monarch: Legacy of Monsters”, la primera serie live action del universo cinematográfico denominado como “MonsterVerse”.

Promete mucha acción con múltiples criaturas realizando su aparición, además hay un mejor vistazo a un furioso Godzilla.

El show para la plataforma streaming sigue a un par de hermanos que analizando los pasos de su padre, descubren la conexión de su familia con la organización secreta y pretenden desentrañar todos sus secretos que datan de tres generaciones, emprendiendo una aventura.

El avance se centra en gran medida en Cate Randa, una ex maestra de escuela/sobreviviente del Día G que descubre la conexión secreta de su familia con Monarch, una organización secreta que caza y estudia organismos terrestres masivos no identificados (MUTO), se propone aprender más.

Su búsqueda la pondrá cara a cara con Lee Shaw, interpretado en el presente (poco después de los eventos de la primera cinta de Godzilla 2014) por Kurt Russell dado que el programa alternará en distintos periodos su hijo Wyatt Russell (John Walker en The Falcon and the Winter Soldier) como su contraparte juvenil de 1950 cuando era un oficial del ejército.

Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, John Goodman (retoma a su papel de Kong: Skull Island), Anders Holm , Joe Tippett y Elisa Lasowski, completan el reparto.

El servicio streaming apunta fuerte realizando una importante inversión económica ya que el diseño de los monstruos que aparecerán serán de primer nivel, queda claro que es una apuesta fuerte y si tienen éxito quizá apuesten por seguir produciendo series de la saga.

El futuro de la franquicia no puede ser más prometedor con Legendary Entertainment manteniendo la alianza con Warner Bros en lo que concierne a las producciones para cines.

En desarrollo está Godzilla x Kong: The New Empire cuyo estreno está programado exclusivamente en cines para el 12 de abril de 2024 es una secuela directa de Godzilla vs. Kong la cual llegó también en simultáneo en los Estados Unidos en HBO Max y salió poco después de la pandemia a pesar de ello fue un éxito recaudando 470 millones de dólares a nivel mundial.

Monarch: Legacy of Monsters lanzará sus primeros dos episodios el próximo 17 de noviembre los cuales fueron dirigidos por Matt Shakman (WandaVision), la temporada tendrá 10 capítulos los cuales saldrán semanalmente Chris Black sirve como showrunner, mientras que el escritor Matt Fraction también tiene créditos importantes, ciertamente es una producción imperdible.

The first trailer for the ‘Godzilla’ spin-off ‘MONARCH: LEGACY OF MONSTERS’ has been released.



Releasing November 17 on Apple TV+ pic.twitter.com/EakiIqaVpW — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 13, 2023