Gorillaz conmemoran a Tony Allen y comparten su nueva canción

Ciudad de México .-A dos días de la muerte del baterista Tony Allen, Gorillaz estrenó el tema "How Far?", en el que colaboraron junto al músico.

De acuerdo con NME, la canción fue escrita y grabada poco antes de que estallara la crisis sanitaria por coronavirus en Londres.

Allen mantuvo una amistad cercana con Damon Albarn, líder de Gorrillaz, con quien trabajó en repetidas ocasiones, además de que estuvieron juntos en las súper bandas The Good, The Bad & The Queen y Rocket Juice & The Moon.

"Compartimos la canción de inmediato como un homenaje al espíritu de un gran hombre, Tony Allen", señaló Gorillaz a través de un comunicado.

El sencillo, en el que también colaboró Skepta, ya está disponible en YouTube y plataformas de streaming.

El baterista africano falleció el pasado 30 de abril por un paro cardiaco, pero fue hasta el viernes 1 de mayo que la noticia fue confirmada por el representante del músico.