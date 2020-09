Gorillaz lanza "Strange timez" en colaboración con Robert Smith y alborotan las redes

Ciudad de México.- Gorillaz ha ocasionado gran emoción entre sus fans debido a las diferentes colaboraciones, pero hoy nos regalan un pieza de otra galaxia, la cual se acomoda justo en estos tiempos extraños que vive el mundo debido a la pandemia.

Y es que en esta ocasión, Damon Albarn, Jamie Hewlett y por supuesto 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs alborotaron las redes sociales al soltar la tan esperada colaboración con el líder de The Cure, Robert Smith la cual lleva por nombre "Strange Timez".

Desde inicio de año, la banda liderada por Albaran crearon en su página de YouTube el proyecto "Song Machine", y el primer episodio que presentaron fue "Momentary Bliss" una joya que compartieron con Slowthai & Slaves desde ese momento han regalado a sus fans filones de oro musicales y en su sexto episodio, la banda virtual no sólo consiguieron ese brillo sino que se fueron hasta el espacio con una de las figuras más importantes en la música mundial, creador de éxitos como "Pictures of you", "Lovesong", "The Lovecats", entre otras.

En dicho video se ve el camión de Gorillaz llegar a la Luna, la cual tiene el rostro de Robert Smith, y mientras sus miembros bajan para realizar una exploración, la música y el cambio de ritmo va llenando los oídos de la gente. En el satélite de la Tierra los músicos virtuales encuentran la bandera de Estados Unidos, un letrero, entre otras cosas.

Pero en Twitter los fanáticos no han dejado de reaccionar a tan esperada colaboración, lo que muchos han llamado un sueño hecho realidad.

Recordemos que la banda británica se ha hecho famosas por sus colaboraciones una de las más exitosas que fue con Del The Funkee Homosapien interpretando el tema "Clint Eastwood" o la que hicieron con De La Soul con el tema "Feel Good Inc".