Gramps Morgan conquista el escenario en Dominica y San Vicente

Gramps Morgan sigue destacándose en 2024 con su impresionante agenda de conciertos, que incluyen presentaciones en Dominica y San Vicente.

Además de formar parte de los conciertos con entradas agotadas de Buju Banton en Estados Unidos y Canadá, el reconocido cantante de reggae volverá a compartir escenario con el legendario artista el 17 de noviembre en Nueva York. Gramps también se ha ganado un lugar especial en la industria con su participación en el álbum nominado al Grammy de los Wailers, Evolution.

Last night in Grenada was amazing THANK YOU my first solo show ever in the island of Grenada next stop Africa. See you all soon. @morganheritage @CTBCMusicGroup @dadasonent pic.twitter.com/xh2uD6SWhN