Green Day, cancela gira por Asia debido al coronavirus

Ciudad de México.- La banda estadounidense de punk rock, Green Day, anunció a través de sus redes sociales, que detendrán su gira en Asia, debido al brote del coronavirus (Covid-19).

“Lamentablemente, hemos tomado la difícil decisión de posponer nuestros próximos shows en Asia debido a las preocupaciones de salud y viaje con el coronavirus”, escribieron en un comunicado difundido en su página oficial de Internet.

Los músicos confesaron sentirse emocionados por las presentaciones en dicho continente por lo que lamentaron la cancelación, sin embargo, han compartido que se darán a conocer nuevas fechas,

También te puede interesar: Coronavirus: golpea Covid-19 a BTS y cancela sus conciertos

“Sabemos que apesta, ya que estábamos ansiosos por verlos a todos, pero esperen sus boletos, anunciaremos las nuevas fechas muy pronto”, indicó la agrupación.

We have unfortunately made the difficult decision to postpone our upcoming shows in Asia due to the health + travel concerns with coronavirus. We know it sucks, as we were looking forward to seeing you all, but hold on to your tickets we’ll be announcing the new dates very soon.