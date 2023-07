Greta Gerwig dirigirá cintas de “Las Crónicas de Narnia” para Netflix

Greta Gerwig la cineasta que dirigirá Barbie ya tendría definidos cuales serían sus próximos proyectos, según la revista New Yorker, ha firmado un contrato con Netflix para estar a cargo de por lo menos dos filmes basados en la saga de libros de fantasía de "Las Crónicas de Narnia".

La plataforma streaming de la N Roja aún no anuncia nada de forma oficial. No obstante, los rumores de que la franquicia regresará llevan muchos años rondando en Hollywood.

En 2018, Netflix consiguió los derechos de cine y TV de la saga literaria del escritor C.S. Lewis.

La cineasta, productora, escritora y actriz de 39 años nacida en Sacramento California ha sido nominada en tres ocasiones por los Premios Oscar, dos por su cinta Lady Bird del 2017 (dirección y guion original) y una por Mujercitas del 2019 en la categoría de mejor guion adaptado.

En total son siete libros los que conforman la historia de "Las Crónicas de Narnia", que ve a distintos jóvenes pasando de nuestro mundo a uno lleno de fantasía, donde habitan animales que hablan y otras criaturas mitológicas que están en una constante guerra entre el bien y el mal.

Aslan el león creador de Narnia se consolida como el principal protagonista, aunque los cuatro hermanos Pevensie conformados por Peter, Susan, Lucy y Edmund tienen un rol clave y únicamente se ausentan en dos historias de la franquicia.

Anteriormente Disney y posteriormente 20th Century Fox lanzaron tres películas adaptando El León, la Bruja y el Ropero (2005), El príncipe Caspian (2008) y La travesía del Viajero del Alba (2010) siendo protagonizadas por William Moseley, Anna Popplewell, Skandar Keynes, Georgie Henley, Ben Barnes, Liam Neeson como la voz de Aslan, Tilda Swinton como la Bruja Blanca.

De momento no hay una fecha tentativa para el lanzamiento de las nuevas películas de Las Crónicas de Narnia, sin embargo el hecho de fichar a Gerwig como directora, podría indicar que la producción podría empezar avanzar a corto plazo, habrá que esperar por nuevos anuncios.

Greta Gerwig will direct at least 2 ‘CHRONICLES OF NARNIA’ films for Netflix



(Source: https://t.co/wf8846tWbf) pic.twitter.com/MPeNkGhEbN