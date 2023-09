Guillermo del Toro expresa que le preocupa más la estupidez humana que la IA

El cineasta Guillermo Del Toro comentó en el Festival de Cine de Toronto que le preocupa más la estupidez humana que la IA.

Aunque en Hollywood los Sindicatos de Actores y Escritores llevan meses manifestándose por la regulación de la Inteligencia Artificial, del Toro expresó lo siguiente:

"La gente me pregunta si me preocupa la inteligencia artificial, yo digo que me preocupa la estupidez natural. Pues es sólo una herramienta, ¿no?", dijo el ganador del Óscar.

El mexicano que se llevó el galardón a Mejor Película Animada por Pinocho, reveló que el uso de la Inteligencia Artificial depende del uso que le den las personas en términos creativos.

"Si alguien quiere películas hechas con IA, que las consiga inmediatamente. No me importan las personas que quieren sentirse realizadas y conseguir algo de mierda rápidamente. De lo contrario, ¿por qué no comprar una impresora, imprimir la Mona Lisa y decir que la hiciste?", agregó.

Bryan Cranston, Aaron Paul, Jason Sudeikis, Fran Drescher, Mark Ruffalo, Dwayne Johnson y Jane Fonda han criticado el uso que le están dando los estudios como Amazon, Disney y Netflix a la Inteligencia Artificial.

"Tenemos un mensaje para Iger: Sé, señor, que mira las cosas a través de una lente diferente. No esperamos que entiendas quiénes somos. Pero les pedimos que nos escuchen, y más allá de eso, que nos escuchen cuando les decimos que no nos van a quitar el trabajo para dárselo a la Inteligencia Artificial. No permitiremos que nos quiten nuestro derecho a trabajar y ganarnos la vida decentemente. Y por último, y lo más importante, ¡no permitiremos que nos quiten la dignidad! ¡Somos unión de principio a fin, hasta el final!", dijo Cranston.

Guillermo Del Toro también compartió que se cree que la animación es hecha por computadoras, aunque en realidad es hecha por humanos y espera que las personas entiendan que esta es un medio y un género.

"Me gustaría que la gente entendiera que es un medio y no un género. Algunas de las películas más importantes se han hecho en animación. Incluso lo que llamamos animación por computadora. Que no es. Son figuras que tienen que ser animadas y es una transmisión directa de personalidad del animador al modelo, y el stop-motion es el más promiscuo de todo eso", finalizó.

El Festival de Cine de Toronto finalizará el 17 de septiembre y se espera que acuda el cineasta Quentin Tarantino para mostrar un cortometraje.