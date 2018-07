Guillermo del Toro gana demanda: no plagió 'La forma del agua'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el familia del escritor fallecido Paul Zindel, demandara por plagio a Fox Searchlight y al director mexicano Guillermo del Toro, un juez de Estados Unidos consideró que aunque ambas obras comparten la premisa básica, no son sustancialmente similares.

Percy Anderson, juez federal de California a cargo del caso le dio la razón a los acusados, argumentando que solo encontró “similitudes menores” entre el filme del tapatío y la obra de Paul Zindel, informa el portal Vanguardia.mx.

“La Corte concluye que, aunque hay algunas similitudes menores, la película y el libreto no son sustancialmente similares”, indicó Anderson.

La familia de Zindel procedió de manera legal a principios de este año, bajo el argumento de que el estudio y el director mexicano plagiaron "Let Me Hear You Whisper", una obra de teatro que el escritor habría escrito en los años 60, para usar como argumento de The Shape of Water.

El magistrado analizó trama, escenario, temas, ritmo, diálogos y personajes de las dos obras, entre otros aspectos y consideró que “no son sustancialmente similares”, tras lo cual Del Toro quedó libre de culpa.

En febrero de este año, David hijo del fallecido dramaturgo Paul Zindel, presentó la demanda contra el estudio Fox Searchlight, Del Toro y el productor asociado Daniel Kraus, por supuestamente infringir los derechos de autor de la obra de su padre.

En el texto de Zindel la trama está situada en la Guerra Fría y trata sobre una mujer que se dedica a la limpieza en un laboratorio. La conserje crea un vínculo especial con un delfín, el cual va a ser diseccionado, y decide salvarlo.

En La Forma del Agua, la protagonista, Elisa, es una mujer muda que se dedica al aseo de un laboratorio militar, en plena Guerra Fría. Ella entabla una relación sentimental con una criatura marina a la que van a matar y ella busca salvar.