Gypsy Rose Blanchard habla sobre sus pretendientes en prisión

Gypsy Rose Blanchard compartió recientemente detalles fascinantes sobre su vida amorosa mientras estaba tras las rejas en una exclusiva reveladora de la serie de Lifetime, ‘Las Confesiones en la Prisión de Gypsy Rose Blanchard’.

Aunque muchos pretendientes de todas las edades buscaban captar su atención, ninguno logró compararse con la persona que finalmente se convirtió en su esposo, Ryan Scott Anderson.

En un adelanto exclusivo de la serie, Gypsy destacó el apoyo que recibió, particularmente de hombres, durante el tiempo que pasó en prisión.

Gypsy Rose Blanchard Had Many Suitors While in Prison, None Compared to Ryan | Click to read more 👇 https://t.co/qFXT8F4mAH