Hábitos de consumo llevan al fracaso de los superhéroes en el cine

Los directores de Avengers: Infinity War y Endgame, los hermanos Russo aseguran que los hábitos de consumo de las nuevas generaciones son la razón del fracaso de las últimas películas de superhéroes.

Ambos directores, productores y guionistas expusieron que aunque aún hay un público cautivo de ciertos géneros que es paciente y le gusta que le dosifiquen el contenido en aras de un disfrute pausado, la mayoría ahora prefiere ‘maratonear’ con filmes y series.

De acuerdo con el portal de Variety, Joe y Anthony Russo consideran que la forma en la que la gente consume ahora los productos audiovisuales ha afectado a toda la industria de Hollywood, no sólo a las recientes producciones cinematográficas de Marvel.

