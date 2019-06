¿Habrá reunión de Friends? ¡Jennifer Aniston habla al respecto!

Agencia

MÉXICO.- Friends terminó hace 15 años, pero el amor del público hacia la serie es tan grande que aun más de una década después, los fanáticos siguen ansiosos por una reunión de los personajes. Jennifer Aniston, quien interpretó a Rachel, reveló que esto podría ser una realidad.

Aniston dijo en entrevista con Ellen DeGeneres que ella estaría encantada de participar en una reunión de Friends, al igual que sus compañeras y compañeros de reparto:

«Escucha, te lo dije. Lo haría …. Las chicas lo harían, y los chicos lo harían, estoy segura».

También te puede interesar: Chris Hemsworth se tomará un tiempo de Hollywood

Esto es lo más cercano que se ha estado de saber que a los protagonistas les gustaría volver a interpretar a su icónicos personajes. En ocasiones anteriores, inclusive Aniston había dicho que no había razón para regresar: «Honestamente, no sé qué haríamos», le dijo la actriz a Lorraine Kelly en 2016. «Creo que ese período de tiempo fue un poco nostálgico. Creo que el motivo por el que la gente siente tanto afecto es porque […] algo tiene esa época en la que nuestras caras no estaban metidas en los teléfonos celulares. No estábamos revisando Facebook e Instagram. Estábamos en una habitación juntos, en una cafetería juntos. Estábamos hablando, teniendo conversaciones. Hemos perdido eso».

Lisa Kudrow, quien interpretaba a Phoebe, también ha declarado que una reunión le parecía muy difícil: «Sería divertido, pero ¿de qué se trataría? Piénselo. Lo que más nos gustó del programa fue que tenían veintitantos años y ellos eran su propia familia. Ahora, todos tienen familias, entonces, ¿qué vamos a ver?»

No obstante, con las declaraciones recientes de Jennifer el panorama cambia un poco. A esto se puede sumar que hace poco Courteney Cox y Kudrow se reunieron también con Ellen y se veían emocionadas de volver a mencionar la serie.

Cox, quien interpretaba a Monica Geller, ha demostrado en redes sociales lo emocionada que está en seguir hablando de Friends. Su foto principal es de «fat Monica» y ha compartido fotos de aquellos tiempos con sus compañeros de reparto.

Quizá no haya nada confirmado, pero estas declaraciones y fotos nostálgicas muestran que todos podrían estar listos para una reunión de Friends.