(Videos) Hace 40 años John Lennon fue asesinado; conoce su legado en otras voces

Ciudad de México.- Hablar de John Lennon, quien murió asesinado el 8 de diciembre de 1980, es hablar de uno de los músicos más importantes de la historia, y las nuevas generaciones de artistas lo saben.

Te mostramos el legado del ex Beatle, el cual sigue presente gracias a covers atípicos de sus rolas, realizados por talentos tan disímiles como A Perfect Circle, Red Hot Chili Peppers y Maroon 5, entre otros.

1 "Imagine" - A Perfect Circle

¿Quiénes son? A Perfect Circle es un grupo formado en 1999 por el cantante y guitarrista de la banda Tool, Maynard James Keenan. Se trata de una banda de rock en constante cambio pero que conserva la esencia de sus letras y tonalidades de metal progresivo.

Año y canción. La banda interpretó la canción "Imagine" en eMOTIVe, del 2004. El rasgo característico de este disco fue que la mayoría de las canciones eran covers y abordaban temas antibélicos.

Diferencias. El tono original y calmado de John Lennon es cambiado por la voz un poco más rasposa de James Keenan, además de que la música que lo acompaña toma un tono más oscuro conforme avanza la melodía.

2 "I Found Out" - Red Hot Chili Peppers

¿Quiénes son? RHCP es una banda californiana de funk-rock fundada en 1983 que logró reconocimiento por su estilo musical y su forma desfachatada de presentarse en el escenario.

Año y canción. En 1995 la banda decidió hacerle un tributo a Lennon con la rola "I Found Out", la cual apareció en el álbum Working Class Hero: A Tribute to John Lennon.

Diferencias. La banda le dio su propio toque con sonidos más metalizados y con varias de las palabras cantadas de una forma más nasal.

3 "Real Love" - Regina Spektor

¿Quién es? La cantante de origen Ruso es reconocida por su gran talento en el piano y su voz melodiosa. Su primer álbum se editó en todo Estados Unidos en 2001, y desde ese momento ha crecido en el medio musical.

Año y canción. En 2007 Regina fue invitada al programa Triple J, a la sección Like A Version, que se especializa por presentar covers de varios artistas. Ella eligió interpretar "Real Love", de Lennon, y su versión se convirtió en una de los más pedidos desde ese momento.

Diferencias. La versión de Regina sólo incluye su voz y piano. Es un tema más calmado y dulce que el original. Regina pidió exclusivamente un piano alemán de grandes dimensiones para poder realizar el performance.

4 "Working Class Hero" - Marilyn Manson

¿Quién es? Es un cantante estadounidense de rock y metal industrial reconocido por su extravagante forma de ser y sus letras sobre sexo, drogas, protesta y violencia. Sus álbumes han vendido más de cincuenta millones de copias a nivel mundial.

Año y canción. Este cover fue agregado como Lado B del sencillo "Disposable Teens", del 2000.

Diferencias. Las dos versiones son muy parecidas; los tonos e instrumentos hacen parecer que Manson estuvo con Lennon al momento de grabarla. Sin embargo, la voz rasposa de Marilyn hace que la canción tome un nuevo aire.

5 "(Just Like) Starting Over" - The Flaming Lips

¿Quiénes son? La banda formada en 1983 se volvió famosa por su sonido psicodélico, que contiene sintetizadores que se adaptan a la perfección con el tono de su vocalista, Wayne Coyne.

Año y canción. En el álbum Instant Karma: The Amnesty International Campaign to Save Darfur, de 2007, fue agregado este cover tributo.

Diferencias. La versión de la banda se volvió favorita de los fans debido a la inclusión de sintetizadores muy modernos que acompañan la versión de antaño de Lennon; una combinación refrescante para la canción.

6 "Happy Xmas (War Is Over)" - Maroon 5

¿Quiénes son? Es una famosa banda de pop estadounidense formada en 1994; tuvo su debut en 2002 y hasta ahora ya ha vendido más de 30 millones de álbumes.

Año y canción. En 2010 la banda decidió agregar este cover a su álbum Hands All Over.

Diferencias. El cover sigue la línea marcada por el fallecido Lennon; sin embargo, los tonos de Adam Levine le dan un toque más nostálgico a la canción.

7 "Mind Games" - Arcade Fire

¿Quiénes son? Es un grupo de rock alternativo canadiense formado en 2001 por un matrimonio y sus amigos; su salto a la fama se dio en 2004, cuando debutaron con su álbum Funeral, que ganó un Grammy al Álbum del Año.

Año y canción. De nuevo el programa Triple J le dio la oportunidad en 2017 al grupo de interpretar "Mind Games", de Lennon, con gran aceptación por parte de los fans del ex Beatle.

Diferencias. El toque rockero hace la diferencia en este cover al darle un nuevo estilo y hasta fresco a la melodía clásica.