Hallan sin vida al actor Song Jae-rim en su residencia en Seúl

Song Jae-rim, actor surcoreano conocido por su papel en el famoso drama ‘Moon Embracing the Sun’, fue hallado sin vida este martes dentro de su residencia en Seúl, Corea del Sur.

La estrella de 39 años, fue encontrado muerto por uno de sus amigos cercanos, quien alrededor de las 12:30 de la tarde, llegó a su casa para compartir un almuerzo y pasar lo que pensaba sería un rato agradable.

Lamentablemente, esta persona sólo llegó para toparse con el cuerpo del actor sin signos vitales.

Actor #SongJaeRim has passed away, he was 39 years old. The funeral will be held on 14th. The actor recently appeared in #QueenWoo . Deep condolences and rest in peace. https://t.co/fqYtHwdEEp #KoreanUpdates VF pic.twitter.com/vQlCLTQwPR

La Policía de Seongdong de Seúl confirmó el hallazgo, señalando que no había signos de crimen en el lugar y que se encontró una nota en la vivienda, aunque aún se desconocen las causas de su fallecimiento.

Los familiares de Song Jae-rim han anunciado que el jueves 14 de noviembre se llevará a cabo un funeral privado, al que solo asistirán familiares cercanos.

Song Jae-rim alcanzó la fama con su interpretación de un guerrero en ‘Moon Embracing the Sun’ en 2012, y fue reconocido por su participación en otras producciones como ‘Actresses’, ‘Inspiring Generations’ y ‘Queen Woo’, siendo esta última su más reciente proyecto, lanzado en 2024.

También fue muy querido por los fanáticos del programa de telerrealidad ‘We Got Married’, donde protagonizó una pareja memorable con la actriz Kim So-eun, cautivando al público con su química y carisma.

Literally my favorite we got married couple, was still rooting for a reunion project with them, what do you mean he passed away 💔💔💔 pic.twitter.com/m43naqoQMA