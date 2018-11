‘Harry Potter’ revela por qué nunca verá su obra de teatro

Agencia

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Daniel Radcliffe es y será la imagen del hechicero favorito y parece ser que el actor ya aprendió a vivir con esto, sin embargo, no tiene en sus planes ver la obra Harry Potter and the Cursed Child.

Tal vez muchos podrían pensar que el actor odia el hecho de que lo conozcan en su mayoría por la película de Harry Potter y que esta sea la razón por la que no quiere ver la obra Harry and the Cursed Child, la cual trata de lo que sucedió después de que Harry derrota a Voldemort.

A pesar de los rumores, la verdadera razón, según platicó en entrevista durante el programa Late Night with Seth Myers, indicó que no asiste porque si lo vieran en la obra, todos los fans notarán su presencia y no le prestaría atención a la función.

“Probablemente no la veré, no tengo planes para hacerlo y no porque creo que me provocaría crisis existencial en la cual diga, Oh, ¡eso es lo que pasó!, porque siento que las personas me mirarán para ver mi reacción. Es posible que sea percepción completamente presumida y arrogante de mi parte y que a las personas no les importaría. Pero sí creo que si estuviera alrededor de los fans de Harry Potter, podría ser poco peculiar”, explicó.

Probablemente varias personas crean que no son buenas razones, sin embargo la posibilidad de que los fans busquen la foto con celebridades o grabarlos en lugar de disfrutar de la obra también es muy posible.

Estuvieron a punto de morir

Año tras año, J.K. Rowling se disculpa públicamente con los fans del universo Potter por los caídos en la Batalla de Hogwarts. Albus Dumbledore, Fred Weasley, Dobby... son algunos de los personajes que no lograron sobrevivir al final de 'Harry Potter' y cuyas muertes más afectaron a los fans.

Pero lo cierto, es que estuvieron a punto de no ser los únicos. Tal y como se publica en el portal Pottermore, J.K. Rowling tenía claro que hay dos protagonistas que no tenían que sobrevivir. El primero de ellos es Arthur Weasley, que estuvo a punto de fallecer cuando Nagini le atacó mientras protegía el Departamento de Misterios en el Ministerio de Magia.

El otro miembro de los Weasley que no iba a sobrevivir a los eventos de la saga es Ron. Sí, aunque no te lo creas el mejor amigo del 'niño que sobrevivió' iba a morir en 'Las reliquias de la muerte: Parte 2'. Pero una vez más, Rowling se lo pensó mejor y decidió que era más bonito mantener a los tres amigos juntos para siempre.