Harry Styles impone moda en Venecia; estos fueron los looks del cantante

Durante los últimos días el Festival de Cine de Venecia se ha llevado todas las miradas del mundo del espectáculo, debido al estreno de ciertas cintas que se vienen esperando desde hace varios meses, como por ejemplo "Don´t Worry Darling", la segunda película de Olivia Wilde, la cual está protagonizada por su pareja, el cantante Harry Styles y la actriz Florence Pugh.

Como era de esperarse, Harry Styles arribó al evento haciendo honor a su apellido y lució un impecable traje de la firma internacional Gucci. Su vestuario estaba inspirado en la moda de los años 70 y Harry lo lució de una manera impecable.

El británico fue ovacionado en la alfombra roja del festival, cosechando miles de aplausos y halagos. Styles acompañó su traje con unas botas blancas que contaban con un pequeño tacón.

Harry Styles en la premiere de 'DON'T WORRY DARLING' en Venecia. #Venezia79 pic.twitter.com/0G47DygjkH — Geek Zone 🍿 #SheHulk #DisneyPlusDay #D23Expo (@GeekZoneGZ) September 5, 2022

También lució un segundo cambio del look donde visitó unos pantalones de vestir en color azul, una camiseta blanca y un saco en color crudo con líneas delgadas en color azul. El intérprete de 'As It Was' acompañó su look con unos anteojos de carey y varios anillos.

📸 | Fotos de Harry Styles durante la Red Carpet de Don’t Worry Darling en Venecia ( 05.09.22 ) pic.twitter.com/E9Qz0040ad — 🧸🌙 (@marr03__) September 7, 2022

Harry Styles protagoniza polémica en Venecia

No todo fue color de rosas para Harry Styles en Venecia, ya que su actual pareja, la actriz y directora Olivia Wilde fue muy cuestionada en los últimos días sobre una supuesta "pelea" que habría mantenido con la coprotagonista de Styles en la cinta, la actriz Florence Pugh.

Al parecer ambas actrices se habrían gritado durante la filmación de "Don´t Worry Darling", y el causante habría sido Harry Styles.

Por otro lado, en las últimas horas se viralizó un video donde se lo ve a Harry Styles escupir algo hacia el actor Chris Pine, otro de los integrantes de "Don´t Worry Darling".

Dicho gesto fue muy repudiado en las redes sociales, pero hasta el momento ninguno de los dos protagonistas realizó alguna declaración al respecto.

HARRY STYLES SPITTING ON CHRIS PINE YOU CAN LITERALLY HEAR HIM SPITTING pic.twitter.com/MqpXH16cOP — iris (@irisdotgov) September 6, 2022

(Con información de El Universal)