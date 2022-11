¿Hay química? Aislinn Derbez y Sebastian Yatra hablan de su relación

Desde hace unos días se viene vinculando a Aislinn Derbez y Sebastián Yatra, pero tras las declaraciones de la actriz, se sumaron ahora los dichos del cantante colombiano, y ya dejaron claro que sucede. ¿Hay química?

La primera en aclarar estos rumores fue la modelo de 36 años y autora del podcast "La Magia del Caos".

"¿Cuál romance? Estoy feliz soltera y no me pongan ahorita novios", comenzó diciendo en un encuentro reciente con los medios.

Luego explicó cómo se siente en la actualidad:

"Creo que es la primera vez que estoy disfrutando plenamente estar soltera, por eso digo, no me anden poniendo cualquier persona con la que ande saliendo para comer, no es novio".

"Decidí darme un año soltera, es como un año sabático, pero soltera", fue también lo que explicó en dicho encuentro.