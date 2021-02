HBO Max llegará a México a partir de junio de 2021

MÉXICO.- El servicio de streaming HBO Max, con contenido de marcas como HBO, CNN, Warner Bros., TNT y Cartoon Network, entre otros, estará disponible en México a partir de junio de 2021.

La plataforma llegará a varios territorios de Latinoamérica y el Caribe, siendo la primera vez que esté fuera de Estados Unidos, donde fue lanzada en 2020.

"Combinando HBO con el mejor catálogo de series y películas de WarnerMedia, con los contenidos de producciones locales de los principales creadores de América Latina, HBO Max ofrecerá a los fans en la región una experiencia de entretenimiento rica e inolvidable", dijo Johannes Larcher, responsable de HBO Max International.

HBO Max contará con títulos como Friends, The Big Bang Theory, Game of Thrones, Sex and the City, Los Soprano y otras películas, series y documentales de WarnerMedia.

Los suscriptores actuales de HBO GO y los que se suscriben a través de socios participantes tendrán acceso a HBO Max y gozarán de la nueva plataforma, que ofrece la misma experiencia que en EU.

Además, contará con funcionalidades nuevas que permitirán al público interactuar con el contenido de diferentes maneras. Después del lanzamiento, el servicio de HBO GO será descontinuado.

La plataforma también contará con títulos originales y exclusivos de series y películas producidas por la marca Max Originals que incluirán a creadores y productores locales. Se desconoce el costo que tendrá la suscripción a la plataforma.

