¿HBO Max podría desaparecer? Internautas reaccionan con memes

Luego de dos años funcionando como una de las plataformas de streaming más importantes, HBO Max podría desaparecer en tan solo unos meses, de acuerdo con algunas versiones, se trata de una decisión de David Zaslav, el presidente de Warner, para minimizar las pérdidas de la compañía ahora que se fusionaron WarnerMedia y Discovery Inc.

La noticia no pasó inadvertida entre los seguidores de la plataforma pues recientemente también se canceló la película "Batgirl", contenido original de la misma y salieron de la cartelera algunas otras producciones.

No todas son malas noticias, se comenta que de ser cierto, HBO se convertirá en Discovery+. Los objetivos de la estrategia, además de controlar las pérdidas, es pagar deudas que la empresa tiene pendientes, también se buscará que las producciones lleguen a la pantalla grande y posteriormente sean llevadas a la plataforma.

Por otra parte, Zaslav apostará por la realización de realities shows, más que por proyectos con guión.

Internautas reaccionan con memes sobre el cierre de HBO Max

El futuro de la empresa podría conocerse hoy por la noche, ya que celebrarán un evento interno donde se contabilizarán los datos del último cuatrimestre, además de posibles cifras de recorte de personal, pero mientras esto sucede, los usuarios ya reaccionaron en Twitter con memes.

